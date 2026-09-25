Oltre 2 kg di droga e 33.800 euro in un B&B di Torino: arrestato 34enne, denunciata 33enne

TORINO – Un controllo stradale ha portato la Polizia di Stato a scoprire un appartamento trasformato, secondo gli investigatori, in un vero e proprio punto di stoccaggio e confezionamento della droga. Un uomo di 34 anni è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Una donna di 33 anni, che si trovava con lui in auto, è stata denunciata per lo stesso reato.

Tutto è iniziato durante un normale controllo in via Lessona, all’incrocio con corso Lecce, a Torino. Gli agenti di una Volante hanno notato un’auto con a bordo i due e hanno deciso di fermarla dopo aver notato, secondo quanto riferito dalla Polizia, la loro agitazione alla vista della pattuglia.

Durante la perquisizione dell’auto, sotto il bracciolo centrale, è stato trovato un panetto di hashish da circa 52 grammi. Il 34enne aveva inoltre con sé 3.070 euro in contanti.

Gli agenti hanno poi approfondito i controlli dopo che l’uomo avrebbe fornito informazioni contraddittorie sulla propria residenza. Nell’auto è stato trovato un mazzo di chiavi con una targhetta numerata, che ha permesso alla Polizia di risalire a un appartamento utilizzato come B&B nel centro di Torino.

Oltre 2 chili di droga nell’appartamento

All’interno dell’abitazione gli investigatori hanno trovato oltre 2 chili di sostanze stupefacenti, tra cocaina, hashish, crack, anfetamine e metanfetamine.

Nell’appartamento c’erano anche 33.800 euro in contanti, custoditi in casseforti e cassette di sicurezza, oltre a bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, sostanza da taglio e utensili con tracce di droga.

La Polizia ha sequestrato inoltre steroidi anabolizzanti e farmaci, una pistola ad aria compressa, diversi smartphone e dispositivi informatici.

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