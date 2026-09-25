Omegna, aggredisce la compagna in casa: 39enne arrestato

OMEGNA – L’intervento dei Carabinieri ha fortunatamente interrotto una violenta lite scoppiata all’interno di un’abitazione del centro cusiano. I militari hanno arrestato in flagranza un uomo di 39 anni, con precedenti di polizia, ritenuto responsabile del reato di lesioni personali aggravate nei confronti della convivente.

A fare scattare i soccorsi nella notte di martedì 22 settembre è stata la chiamata al numero unico di emergenza 112 effettuata da un vicino di casa, allarmato dalle grida che giungevano dall’appartamento accanto.

I soccorsi del 118

Al loro arrivo, i militari dell’Arma hanno intercettato il 39enne vicino all’uscio di casa. All’interno dell’alloggio hanno trovato la compagna in forte stato di agitazione e con evidenti contusioni compatibili con percosse recenti. La donna è stata affidata alle cure dei sanitari del 118 per i riscontri medici e le medicazioni necessarie.

I successivi approfondimenti investigativi hanno delineato un contesto di prolungate tensioni domestiche: infatti, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, le discussioni e gli episodi di sopraffazione all’interno della coppia sarebbero stati ricorrenti, esasperati da motivi di gelosia e dall’alterazione dovuta all’abuso di alcol.

Convalida e misura cautelare

Trattenuto inizialmente nelle camere di sicurezza su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’indagato è comparso davanti al giudice per il giudizio con rito direttissimo.

Il magistrato ha convalidato l’operato dei carabinieri e disposto nei confronti del 39enne l’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da lei abitualmente frequentati

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