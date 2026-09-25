Negato il visto all’attivista palestinese Rulla Sarras Zayed: salta la sua partecipazione a Terra Madre

TORINO – All’attivista Rulla Sarras Zayed, attesa al grande evento di questi giorni “Terra Madre”, non è stato concesso il visto d’ingresso da parte delle autorità italiane. A renderlo noto sono stati gli organizzatori della kermesse promossa da Slow Food.

Zayed è una figura di primo piano della società civile palestinese: dirigente della Rural Women’s Development Society (RWDS), rappresentante dell’amministrazione comunale di Beit Jala e instancabile promotrice delle battaglie per i diritti delle donne e la sovranità alimentare delle comunità agricole locali.

Il panel sul diritto al cibo e la sedia vuota a Torino

La presenza di Rulla Sarras Zayed era programmata all’interno del panel internazionale dedicato al diritto al cibo come diritto umano fondamentale, pilastro non negoziabile di dignità, salute e giustizia sociale in contesti segnati da disuguaglianze e conflitti.

L’incontro ha comunque avuto luogo e ha visto gli interventi di relatori di spessore mondiale tra cui l’economista e autore Raj Patel, il presidente internazionale di Slow Food Edward Mukiibi, l’agronomo Francesco Sottile, la ricercatrice messicana Helda Morales e l’esperta cubana di agroecologia Leidy Casimiro Rodriguez.

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