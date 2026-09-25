Strade chiuse e sensi unici per i cantieri a Torino: ecco tutte le variazioni alla viabilità

TORINO – A partire da lunedì 28 settembre 2026 prenderà il via una serie articolata di cantieri promossi dalla Città e dalle principali aziende di gestione delle reti come Smat, Ireti, Italgas e Terna. Modifiche alla viabilità, restringimenti di carreggiata e divieti di sosta interesseranno diversi quadranti cittadini, dai quartieri periferici fino al pieno centro storico. Di seguito vi elenchiamo quali:

I cantieri del piano comunale

Corso Allamano e via Grosso (dal 28 settembre): rinnovo della pavimentazione stradale su entrambe le direzioni di marcia nel tratto compreso tra via Guido Reni e strada del Barrocchio.

Corso Maroncelli (dal 29 settembre): lavori tra via Nizza e via Ventimiglia con divieto di sosta e rimozione forzata su entrambi i lati, oltre a temporanee limitazioni per il transito pedonale sui marciapiedi.

Via Genova: rifacimento del manto stradale tra corso Maroncelli e via Finalmarina per circa tre settimane. Al termine dei lavori verrà introdotta la sosta a spina di pesce, recuperando circa 130 posti auto per i residenti.

Piazzetta Arsenale della Pace (Borgo Dora): allargamento dei marciapiedi e riqualificazione dell’area pedonale antistante il Sermig.

Incrocio via Viotti / via Monte di Pietà (fino al 31 ottobre): chiusura completa dell’intersezione per la posa della pavimentazione lapidea. L’intervento comporta l’istituzione di sensi unici alternati, la chiusura dell’uscita del parcheggio sotterraneo GTT e deviazioni che interesseranno anche via Bertola, via Cesare Battisti e piazza Carignano.

Interventi sui sottoservizi:

Corso Giambone (Smat, dal 28 settembre al 30 ottobre): restringimenti di corsia e pista ciclabile provvisoriamente deviata sul marciapiede.

Corso Adriatico (Ireti, dal 28 settembre al 9 ottobre): interventi tra largo Tirreno e corso Orbassano con divieto di sosta su ambo i sensi di marcia, chiusura della ciclabile e percorsi pedonali ridotti; possibili ripercussioni sul traffico anche in corso Rosselli.

Corso Francia (Ireti, dal 28 settembre al 9 ottobre): due micro-cantieri localizzati tra via Rubiana e piazza Rivoli e all’altezza dell’incrocio con via Fidia.

Corso Brunelleschi (Italgas): restringimento della carreggiata sul lato est tra il civico 95 e via Monte Ortigara, con trasloco provvisorio di uno stallo per disabili.

Corso Bramante (Terna, dal 5 ottobre): scavi per la posa della rete elettrica nel tratto tra via Giordano Bruno e corso Turati, con possibili code e rallentamenti nelle ore di punta.

Il Comune raccomanda di prestare massima attenzione alla segnaletica provvisoria e di pianificare i percorsi tenendo conto dei possibili disagi.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese