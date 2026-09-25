Torino, ciclista travolto da un’auto in piazza Rivoli: tensione dopo la tragedia di corso Regina

TORINO – Ancora uno scontro che coinvolge chi sceglie di muoversi in sella ad una bici per le vie di Torino.

Questa mattina, intorno alle 10, un uomo sulla sua bicicletta è stato colpito da una vettura mentre impegnava l’attraversamento di piazza Rivoli, all’altezza dell’intersezione con corso Francia.

A colpirlo, una Citroën bianca proveniente proprio dal corso. A causa della caduta sull’asfalto, l’uomo ha riportato una sospetta frattura della clavicola ed è stato prontamente medicato sul posto dai sanitari del 118, prima del trasferimento in ambulanza al vicino presidio ospedaliero. Sotto shock, la conducente del veicolo si è fermata immediatamente per prestare i primissimi soccorsi al ferito in attesa del personale medico.

I rilievi della Municipale

Sul luogo sono intervenute le pattuglie della Polizia Municipale per i rilievi di rito e per stabilire l’esatta dinamica dei fatti. Nel punto in cui è avvenuto l’urto sono presenti due corsie d’attraversamento contigue, una pedonale e una ciclabile: dai primi accertamenti, ancora al vaglio degli agenti, la persona in bici si trovava regolarmente sulla corsia riservata alle due ruote mentre attraversava la carreggiata centrale.

L’episodio giunge in un momento di fortissima sensibilità e tensione cittadina sul tema della sicurezza stradale, a soli tre giorni dalla scomparsa di Nicolò, il bambino di sette anni travolto in corso Regina Margherita mentre raggiungeva la scuola in bicicletta.

Un allarme ribadito da Federica Fulco, del comitato Torino in Movimento:

«Quella ciclabile è molto pericolosa e servono interventi strutturali per garantire più sicurezza a tutti gli utenti della strada».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese