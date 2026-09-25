A Torino salvati oltre 1,28 milioni di pasti dallo spreco alimentare

TORINO – Oltre 1,28 milioni di pasti salvati dallo spreco alimentare a Torino dal 2019 a oggi. È il dato diffuso da Too Good To Go in occasione della Giornata internazionale della Consapevolezza sulle Perdite e gli Sprechi Alimentari, che fotografa anche il ruolo del capoluogo piemontese nella lotta contro il cibo invenduto.

Secondo i dati forniti dalla piattaforma, a Torino sono oggi più di 650 gli esercizi commerciali che hanno aderito al servizio, dalle attività di vicinato alle grandi catene della ristorazione e della grande distribuzione. Nel corso dell’ultimo anno i pasti salvati in città sono inoltre aumentati dell’11% rispetto all’anno precedente.

Per dare una dimensione al numero complessivo, Too Good To Go utilizza un paragone con uno dei luoghi simbolo dello sport torinese: i pasti salvati dal 2019 sarebbero sufficienti a riempire per quasi 45 volte lo Stadio Olimpico Grande Torino.

Lo spreco alimentare in Italia

Il fenomeno resta rilevante anche su scala nazionale. Secondo i dati citati da Too Good To Go, in Italia vengono sprecate ogni anno 8.127.009 tonnellate di cibo. La quantità corrisponde, secondo una stima della piattaforma, a oltre 257 chilogrammi di cibo ogni secondo, pari a circa 15,4 tonnellate al minuto.

Lo spreco non riguarda soltanto le risorse economiche e ambientali necessarie per produrre gli alimenti. Ha anche conseguenze sul clima: a livello globale, secondo il WWF, lo spreco alimentare è associato a circa il 10% delle emissioni di gas serra generate dalle attività umane.

Anche il più recente Policy Brief del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP) inserisce il contrasto alle perdite e agli sprechi alimentari tra le cinque aree prioritarie sulle quali intervenire per accelerare l’azione climatica.

Tra le soluzioni indicate c’è anche lo sviluppo di sistemi alimentari più circolari, attraverso strumenti tecnologici in grado di mettere in contatto le eccedenze della vendita al dettaglio con i consumatori.

La rete delle attività torinesi

Il dato di Torino è legato alla crescita della rete di negozi, ristoranti e supermercati che utilizzano la piattaforma per proporre ai consumatori il cibo rimasto invenduto.

Dal 2019, quindi, oltre 1.280.000 pasti sono stati recuperati attraverso il servizio in città. Un risultato che, secondo Too Good To Go, testimonia una maggiore attenzione dei torinesi al tema della riduzione dello spreco alimentare.

«Ogni pasto salvato è un pasto che non diventa spreco», commenta Mirco Cerisola, Country Director Italia di Too Good To Go. «Gli oltre 1.280.000 pasti salvati a Torino attraverso Too Good To Go dal 2019 rappresentano più di un numero: sono 1.280.000 occasioni in cui cittadini e attività commerciali hanno scelto concretamente di dare una seconda possibilità al cibo ancora buono».

Cerisola sottolinea inoltre il ruolo dei comportamenti quotidiani nella riduzione dello spreco: «Il cambiamento passa anche dai gesti quotidiani. La missione di Too Good To Go è proprio questa: rendere sempre più facile per tutti contribuire a ridurre lo spreco alimentare, trasformando una scelta semplice in un impatto concreto, un pasto alla volta».

La campagna nelle grandi stazioni

In occasione della Giornata internazionale contro lo Spreco Alimentare, Too Good To Go ha inoltre avviato una campagna di sensibilizzazione insieme a Grandi Stazioni Retail.

L’iniziativa coinvolge le 14 stazioni ferroviarie del circuito e punta a sensibilizzare le migliaia di persone che ogni giorno transitano nei grandi hub italiani sulla possibilità di recuperare il cibo ancora consumabile presente nei punti vendita aderenti.

Nel corso dell’ultimo anno, secondo i dati diffusi dall’azienda, gli esercizi aderenti alla piattaforma all’interno del network delle grandi stazioni italiane hanno permesso di salvare oltre 45.000 pasti, evitando l’emissione di più di 120.000 chilogrammi di CO2 equivalente.

La campagna porta quindi il tema dello spreco alimentare in uno dei luoghi della vita quotidiana in cui il consumo di cibo è particolarmente presente: stazioni frequentate ogni giorno da pendolari, viaggiatori e cittadini.

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