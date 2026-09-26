L’autunno deve attendere: in Piemonte si rinforza l’alta pressione, temperature fino a 25-28 °C

TORINO – Lo avevamo già anticipato: sebbene l’autunno astronomico sia ufficialmente iniziato, in Piemonte domina ancora l’anticiclone con temperature al di sopra della media dle periodo.

Le previsioni

Secondo l’ultimo aggiornamento del meteorologo Andrea Vuolo, sul Piemonte va attenuandosi l’afflusso di aria più fresca e umida affluita negli ultimi giorni nei bassi strati dell’atmosfera e responsabile di addensamenti di nubi basse a tratti anche compatti a ridosso dei settori alpini.

Nei prossimi giorni è infatti atteso un nuovo rinforzo dell’alta pressione che garantirà condizioni meteorologiche prevalentemente soleggiate e stabili e caratterizzate da una ampia escursione termica giornaliera: le temperature minime notturne sono attese in calo portandosi fin verso i 9-14 °C su pianure e colline mentre torneranno ad aumentare le massime pomeridiane con valori fino a 25-28 °C a bassa quota, insieme ad uno zero termico costantemente intorno o al di sopra dei 4.000 metri di quota.

Ad oggi, conclude il meteorologo, si conferma una fase con precipitazioni scarse o assenti fino almeno ai primi giorni di ottobre, insieme a temperature che si manterranno sempre superiori alle medie climatologiche tipiche del periodo.

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