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L’autunno deve attendere: in Piemonte si rinforza l’alta pressione, temperature fino a 25-28 °C

Si conferma una fase con precipitazioni scarse o assenti fino almeno ai primi giorni di ottobre

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TORINO – Lo avevamo già anticipato: sebbene l’autunno astronomico sia ufficialmente iniziato, in Piemonte domina ancora l’anticiclone con temperature al di sopra della media dle periodo.

Per approfondire:

Le previsioni

Secondo l’ultimo aggiornamento del meteorologo Andrea Vuolo, sul Piemonte va attenuandosi l’afflusso di aria più fresca e umida affluita negli ultimi giorni nei bassi strati dell’atmosfera e responsabile di addensamenti di nubi basse a tratti anche compatti a ridosso dei settori alpini.

Nei prossimi giorni è infatti atteso un nuovo rinforzo dell’alta pressione che garantirà condizioni meteorologiche prevalentemente soleggiate e stabili e caratterizzate da una ampia escursione termica giornaliera: le temperature minime notturne sono attese in calo portandosi fin verso i 9-14 °C su pianure e colline mentre torneranno ad aumentare le massime pomeridiane con valori fino a 25-28 °C a bassa quota, insieme ad uno zero termico costantemente intorno o al di sopra dei 4.000 metri di quota.

Ad oggi, conclude il meteorologo, si conferma una fase con precipitazioni scarse o assenti fino almeno ai primi giorni di ottobre, insieme a temperature che si manterranno sempre superiori alle medie climatologiche tipiche del periodo.

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