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Manolito Werner Wachtel è il centauro che ha perso la vita nello scontro a Montaldo di Mondovì

Per il 55enne Manolito Werner Wachtel non c’è stato nulla da fare

Pubblicato

9 minuti fa

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MONTALDO DI MONDOVÌ –  Manolito Werner Wachtel è l’ennesima vittima della strada. Il 55enne è il centauro che ha perso la vita in uno scontro stradale a Montaldo di Mondovì, in provincia di Cuneo.

Per approfondire:

Cosa è successo

Lo scontro stradale ha coinvolto il centauro e il conducente di un furgone. Lo scontro è stato molto violento e ad avere la peggio è stato Wachtel.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 e l’elisoccorso per il trasporto tempestivo in ospedale. Purtroppo però ogni tentativo di salvare il centauro si è rivelato vano: troppo gravi le sue condizioni. La vittima viveva a Fossano e lavorava come infermiere nell’Asl Cn1.

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