14enne lasciata a terra dal bus “perché straniera” a Fossano, la famiglia presenta denuncia ai carabinieri

CUNEO – Da ieri c’è anche la denuncia formale della famiglia della giovane italo-marocchina che sarebbe stata lasciata a terra da un bus a Fossano (CN) perché straniera. La famiglia si è presentata in commissariato dai carabinieri a Cuneo per il presunto episodio di razzismo, avvenuto domenica 20 settembre davanti alla stazione di Fossano.

La protagonista della vicenda, una 14enne di Cuneo nata da una famiglia marocchina, stava per salire su un bus sostitutivo Stat, munita di regolare biglietto, quando l’autista l’avrebbe respinta dichiarando di voler far salire solo gli italiani. Questo ha riferito l’adolescente al fratello, che era poi venuto a prenderla in auto. Il ragazzo aveva a sua volta avuto un acceso confronto con l’autista.

Nei giorni scorsi la famiglia della giovane aveva attivato il Nodo provinciale antidiscriminazione del Polo Meet di Cuneo, con cui sono proseguiti i confronti nei vari passaggi. Alla fine si è arrivati alla denuncia, per il momento contro ignoti: i reati ipotizzati sono discriminazione razziale, violenza privata e omissione d’atti d’ufficio.

L’azienda Stat, titolare del servizio di bus sostitutivi di Trenitalia fra Fossano e Cuneo, ha sostenuto che non sarebbe mai stato negato l’accesso al bus da parte del personale, e che la ragazza sarebbe stata già a bordo del bus e sarebbe scesa volontariamente. Da registrare però le parole di diverso tenore, riportate da La Stampa, dell’ amministratore delegato Paolo Pia, che ha parlato di una “battuta” fatta dal dipendente e interpretata in maniera capziosa. Trenitalia è intervenuta a sua volta per esprimere rammarico per quanto accaduto e solidarietà alla passeggera e alla sua famiglia.

In sede parlamentare la vicenda è oggetto di un’interrogazione che le deputate del Pd Chiara Gribaudo e Ouidad Bakkali hanno rivolto al ministro dei Trasporti Matteo Salvini.

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