Alessandria commemora le vittime degli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023 davanti alla sinagoga

ALESSANDRIA – A tre anni dagli attacchi di Hamas nei confronti della popolazione israeliana del 7 ottobre 2023, l’Associazione Italia Israele di Alessandria organizza una commemorazione davanti alla sinagoga di via Milano per ricordare le vittime e gli ostaggi e manifestare vicinanza alle loro famiglie.

L’appuntamento è per mercoledì 7 ottobre, dalle 17 alle 19. Durante l’iniziativa saranno esposti sulla strada quattro pannelli, consultabili da chiunque voglia fermarsi, leggere e approfondire quanto accaduto.

Il 7 ottobre 2023 e le vittime

Negli attacchi condotti da Hamas il 7 ottobre 2023 furono uccise circa 1.200 persone, in maggioranza civili, mentre 251 persone furono portate nella Striscia di Gaza.

Tra le vittime, ricorda l’associazione, vi furono anche arabi israeliani, beduini, drusi e lavoratori stranieri, in particolare provenienti da Thailandia e Nepal.

L’Associazione Italia Israele sottolinea inoltre che quella giornata rappresentò il più alto numero di ebrei uccisi in un singolo giorno dalla fine della Shoah.

Quattro pannelli per raccontare le persone

L’obiettivo della mostra è andare oltre i numeri e raccontare le persone coinvolte negli attacchi. I quattro pannelli raccolgono messaggi e telefonate provenienti dai luoghi degli attacchi, ricostruzioni documentate, una mappa interattiva e un archivio di fotografie e video.

Una sezione è dedicata alle donne e alle ragazze, con testimonianze sulle violenze subite durante gli attacchi e la prigionia, comprese quelle di natura sessuale. Un altro pannello racconta invece le vicende di bambini e ragazzi uccisi, rapiti o rimasti orfani.

Un’ulteriore sezione affronta il tema della negazione del massacro, attraverso fatti e documentazione che l’associazione riferisce essere stati raccolti da Human Rights Watch.

I QR code per approfondire le fonti

I pannelli saranno corredati da QR code che permetteranno di accedere direttamente dal proprio telefono a ulteriori materiali in italiano, inglese, ebraico e arabo.

I contenuti includeranno anche i collegamenti alle fonti originali, con l’obiettivo di consentire ai visitatori di approfondire autonomamente le informazioni. I materiali resteranno consultabili anche dopo la giornata di commemorazione.

Per le fotografie e i filmati con contenuti particolarmente crudi sarà presente un’apposita avvertenza prima dell’accesso.

«A tre anni dal massacro vogliamo ricordare le vittime attraverso i loro nomi, le loro parole e le loro storie. Abbiamo raccolto testimonianze e documenti perché chi si ferma possa conoscere ciò che accadde e verificarne le fonti. È anche il nostro modo di rispondere a chi nega, minimizza o giustifica il 7 ottobre», dichiara Emiliano Poggio, presidente dell’Associazione Italia Israele di Alessandria.

La commemorazione si svolgerà quindi mercoledì 7 ottobre, dalle 17 alle 19, davanti alla sinagoga di via Milano ad Alessandria.

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