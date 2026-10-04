Meteo Piemonte, bel tempo ancora per oggi ma da domani arrivano piogge e temporali

PIEMONTE – Il bel tempo resiste ancora oggi in Piemonte, con cieli in prevalenza poco nuvolosi o velati. Secondo le previsioni di Arpa Piemonte, non mancheranno però alcune nubi sui rilievi alpini, dove sono possibili deboli piovaschi, soprattutto nelle zone più esposte.

La situazione è destinata a cambiare già domani, quando una nuova perturbazione raggiungerà il Nord Italia. Le nuvole aumenteranno progressivamente e porteranno rovesci diffusi e alcuni temporali, con fenomeni che potranno interessare diverse zone del Piemonte.

Martedì la perturbazione resterà sul Nord Italia, ma i fenomeni più intensi si concentreranno soprattutto sulle altre regioni del Paese. In Piemonte sono attesi rovesci sparsi, soprattutto sui rilievi, mentre in pianura la situazione sarà più variabile.

Il tempo tornerà a peggiorare mercoledì, quando una nuova e più intensa perturbazione in arrivo dalla Francia si avvicinerà alla nostra regione, favorendo nuove precipitazioni.

In sintesi, dopo una giornata ancora relativamente stabile, il Piemonte si prepara a una fase più instabile e piovosa, destinata a proseguire almeno fino a metà settimana.

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