POMARO MONFERRATO – Quattro persone sono rimaste ferite nello scontro tra due auto sulla strada provinciale 59, all’altezza di Pomaro Monferrato, nell’Alessandrino. Tra loro c’è un bambino di circa sei mesi, trasportato in codice giallo all’ospedale Infantile di Alessandria.

L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 17 novembre. Secondo le prime informazioni, nessuna delle persone coinvolte avrebbe riportato gravi conseguenze.

I soccorsi e i trasporti in ospedale

Tutti e quattro i feriti sono stati soccorsi dal personale del 118. Oltre al bambino, anche un’altra persona è stata valutata in codice giallo e portata all’ospedale di Alessandria. Gli altri due feriti sono stati trasferiti all’ospedale di Casale Monferrato in codice verde.

I rilievi dei carabinieri

Sul luogo dello scontro sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Questi ultimi sono impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente; le cause restano da accertare.

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