TORINO – È morta nel reparto di rianimazione dell’ospedale Maria Vittoria Adalgisa Lariccia, 92 anni, residente a San Donato a Torino, aggredita nel pomeriggio di ieri durante uno scippo in via Schina. La donna era caduta a terra dopo essere stata strattonata da un uomo in bicicletta che le aveva rubato la borsetta e una collanina, battendo violentemente la testa sull’asfalto.

Trasportata in codice rosso al Maria Vittoria, era stata ricoverata in gravi condizioni. Nel pomeriggio di oggi è deceduta a causa di una grave emorragia cerebrale.

Secondo le prime ricostruzioni, l’anziana stava camminando sul marciapiede quando un uomo in bicicletta le si è avvicinato e le ha strappato gli effetti personali, facendola cadere. Dopo il furto, l’aggressore si è allontanato in bicicletta, facendo perdere le proprie tracce.

A dare l’allarme sono stati alcuni passanti. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha prestato le prime cure alla donna prima di trasferirla in ospedale. Dalla struttura sanitaria è partita la segnalazione ai carabinieri della compagnia San Carlo, che hanno avviato gli accertamenti.

Le indagini sono in corso per identificare il responsabile. I militari acquisiranno le immagini delle telecamere pubbliche e private della zona e raccoglieranno eventuali testimonianze utili a ricostruire l’accaduto.

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese