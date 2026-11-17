CARPIGNANO SESIA – La storia della signora Piera F, pensionata classe 1953, originaria di Varallo Sesia (VC) ma residente a Carpignano Sesia (NO), parte da molto lontano. Per la precisione al 1915.

Il ritrovamento del libretto postale

La pensionata, infatti, ha rinvenuto recentemente, all’interno di un libro custodito in una cassa, un libretto postale risalente al 22.2.1915 e intestato alla nonna deceduta prematuramente negli anni ’40 di infarto.

La donna si è quindi rivolta all’Associazione Italia per essere assistita. Il predetto Titolo è stato stimato da un loro consulente che ha valutato un rimborso, con il favore degli interessi legali, della rivalutazione e della capitalizzazione, dalla data di emissione a quella del ritrovamento, di una cifra pari a circa 108 mila euro.

La donna ha conferito mandato ai legali dell’Associazione che si occupa, tra le altre cose, su scala nazionale ed internazionale del rimborso dei buoni postali, libretti bancari e dei titoli di Stato, di agire al fine del recupero della somma presso Poste Italiane e M.E.F. obbligati in solido ad “onorare” tutti i debiti esistenti anche prima dell’avvento della Repubblica.

Proprio l’associazione vuole precisare che per quanto concerne la presunta prescrizione del diritto al rimborso, l’art. 2935 del C.C. statuisce che “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”. Quindi, nel caso di specie, il giorno di decorrenza della prescrizione che è decennale comincia a decorrere dalla data del ritrovamento del Titolo stesso (e diversamente non potrebbe essere visto che l’interessata prima di tale data ignorava l’esistenza del credito).

Solo per offrire qualche dato statistico: In Italia ci sono circa 10 milioni di Titoli di Credito “Antichi” (tra buoni postali, libretti bancari, Bot, ecc. non riscossi ed ancora riscuotibili) e, purtroppo, c’è molta disinformazione anche da parte degli Enti preposti al pagamento.

Concludono.

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