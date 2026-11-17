TORINO – Manifestazioni, cortei e comizi: per lo sciopero generale del 20 novembre 2026 la mobilitazione della CGIL attraverserà tutto il Paese. Previsti appuntamenti regionali e territoriali per chiedere salari più alti, diritti, sicurezza sul lavoro, contrasto al carovita e un futuro diverso per le nuove generazioni.

Una giornata di mobilitazione che coinvolgerà anche bus, tram e metropolitane che si fermeranno per 24 ore nelle città aderenti. Vale anche per il Gruppo Torinese Trasporti.

GTT in sciopero: le fasce garantite

Venerdì 20 novembre 2026 è previsto uno sciopero generale nazionale della durata di 24 ore a cui aderisce l’Organizzazione Territoriale Filt-Cgil Piemonte.

GTT comunica quindi che il servizio sarà garantito in queste fasce orarie:

Servizio URBANO-SUBURBANO, METROPOLITANA, CENTRI SERVIZIO AL CLIENTE: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00

Servizio EXTRAURBANO, Servizio bus cooperativo Linea 3971 (tratta Ciriè – Ceres): da inizio servizio alle ore 8.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Sarà assicurato il completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce di servizio garantito.

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