ASTI – Il diciottenne Thomas Serratore è morto investito da un camion intorno alle 13:30 di oggi in frazione Bramairate, ad Asti.

Da una prima ricostruzione, il giovane stava attraversando la strada quanto c’è stato l’impatto mortale con il camion. Non c’è stato nulla da fare da parte dei sanitari tranne constatare il decesso: il diciottenne è morto sul colpo.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 Azienda Zero sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale e la polizia locale, impegnata nei rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro.

Il giovane viveva nella frazione astigiana da sempre. Dopo la scuola si era trovato un lavoro da operaio da cui si è dimesso da poco. L’aspirazione per il futuro era di diventare guardiacaccia per proteggere la sua amata natura.

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