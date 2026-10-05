In finale nel campionato di pallapugno Cuneo contro Cortemilia

Sarà fra Acqua San Bernardo Subalcuneo e Nocciole Marchisio Cortemilia la finale della Serie A Banca d’Alba di pallapugno dopo che le due seminifinali si sono chiuse con un 2-0 secco da parte delle vincenti.

L’Acqua San Bernardo Subalcuneo ha vinto sabato 11 – 2 gara due contro l’Alta Langa fuori casa a San Benedetto Belbo.

Il Nocciole Marchisio Cortemilia ha invece vinto 11 – 6 in casa domenica la gara di ritorno con il Gottasecca.

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