TORINO – E’ cominciata la manifestazione legata allo sciopero generale indetto dalla CIGL a Torino. Nel capoluogo sono diversi i cortei che si stanno muovendo nel centro cittadino.

Quello principale, guidato dal sindacato, è partito alle 9.30 in piazza XVIII Dicembre e si dirige verso piazza Solferino. Quello degli studenti è partito alle 9 da piazza Arbarello e dovrebbe dirigersi verso corso Vittorio Emanuele II e corso Re Umberto. Tuttavia sono possibili variazioni continue sul percorso e sugli spezzoni di corteo.

Seguiremo la diretta della giornata con aggiornamenti continui in questo articolo.

Ore 11.30 – il corteo in corso Vittorio

Ore 11.10

Secondo Federico Bellono, segretario torinese della Cgil, in piazza a Torino ci sono 30 mila persone. Cori e striscioni contro Crosetto, Bernini e Meloni. Gli studenti hanno bruciato un grosso “scontrino della Guerra.”

Ore 11 – un pezzo di corteo a Porta Susa

Ore 10.30

La testa del corteo della CIGL è su corso Vittorio e si dirige verso Porta Nuova. I vari gruppi sono ora tutti insieme in un unico serpentone lunghissimo: sindacati, movimenti sociali e studenti. Ad aprire il corteo la Cgil. Dietro i sindacati Cub e Usb, a chiudere ci sono i militanti di Askatasuna e gli studenti, arrivati da piazza Arbarello, Palazzo Nuovo, Politecnico.

Ore 10 – si muove il corteo

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