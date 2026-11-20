CASALE MONFERRATO – Un’impresa impegnata nella ristrutturazione di un appartamento privato è stata sospesa dopo un controllo dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Asti-Alessandria e dei Carabinieri. Secondo il comunicato dell’Ispettorato, la misura è scattata per l’assenza del Piano operativo di sicurezza; durante l’ispezione è emerso anche un lavoratore irregolare.

Il controllo è avvenuto a Casale Monferrato.

Il lavoratore irregolare e il piano di sicurezza assente

Al momento dell’accesso nel cantiere erano al lavoro due persone. Per una di loro, secondo gli accertamenti, non era stata effettuata la comunicazione obbligatoria preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro.

I militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro hanno inoltre rilevato la mancanza del Piano operativo di sicurezza, il documento che individua i rischi delle attività dell’impresa e le relative misure di prevenzione. Per questa violazione è stata impartita una prescrizione ed è scattata la sospensione dell’attività imprenditoriale, con l’applicazione di una somma aggiuntiva di 2.500 euro.

Al controllo hanno partecipato gli ispettori della sede di Alessandria, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro e militari della Compagnia di Casale Monferrato.

Le contestazioni all’impresa e al committente

Secondo l’Ispettorato, il datore di lavoro risultava anche privo della patente a crediti e non ancora regolarmente iscritto al Registro delle imprese. La patente a crediti nei cantieri è richiesta alle imprese e ai lavoratori autonomi che vi operano, con alcune esclusioni previste dalla normativa.

La verifica ha coinvolto anche chi aveva affidato la ristrutturazione: al committente è stata contestata l’omessa verifica dei requisiti tecnico-professionali dell’impresa affidataria. Si tratta di un obbligo distinto dalle irregolarità attribuite all’impresa.

Al termine degli accertamenti l’Ispettorato ha indicato sanzioni amministrative per 7.900 euro e ammende per 15.947 euro a carico del legale rappresentante dell’impresa e del committente, senza precisare la ripartizione tra i due.

La possibile revoca della sospensione

Per la revoca di una sospensione dovuta a violazioni della sicurezza, l’articolo 14 del Testo unico sulla sicurezza prevede, tra le condizioni, il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, la rimozione delle conseguenze pericolose e il pagamento della somma aggiuntiva. Su richiesta, la norma consente anche il versamento iniziale del 20%, con il saldo maggiorato entro sei mesi.

Nel caso del cantiere, il comunicato non indica se sia stata chiesta o concessa la revoca. L’Ispettorato ha annunciato che la vigilanza proseguirà, con particolare attenzione ai cantieri temporanei o mobili.

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