TORINO – La morte di Francesco Zangari, titolare della storica birreria Manhattan di via Giachino, a Torino, è al centro di un’indagine per omicidio.

Il suo corpo senza vita è stato trovato ieri mattina all’interno del locale, nel quartiere Borgo Vittoria. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia e il medico legale, che ha indicato una “morte violenta” come causa del decesso. La Squadra Mobile sta indagando per chiarire quanto accaduto.

Il 66enne era molto conosciuto nel quartiere e aveva ospitato negli anni migliaia di avventori e di musicisti della scena musicale underground di Torino. Ad annunciare la sua morte è stata proprio la band Ortika che avrebbe dovuto esibirsi ieri sera al Manhattan.

A ricordarlo è anche la consigliera di circoscrizione 5 Carmela Ventra: “Mi dispiace davvero molto aver appreso questa triste notizia. Franco Zangari era un volto storico di via Giachino, nel cuore di Borgata Tesso, a Borgo Vittoria. Con il suo Manhattan Pub ha accompagnato intere generazioni, diventando un punto di riferimento non soltanto per il nostro quartiere, ma per tutta Torino. Uno di quei locali che hanno fatto la storia della città, dove tantissimi torinesi hanno trascorso serate in compagnia, tra amici, musica e risate”.

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