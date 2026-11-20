BiellaCronaca
Biella, albero cade sulla strada per Oropa e trancia cavi elettrici
La pianta ha occupato la carreggiata in via Santuario di Oropa ed è stata rimossa dai vigili del fuoco. Enel è stata avvisata per i cavi danneggiati.
BIELLA – Un albero è caduto in via Santuario di Oropa a Biella nel pomeriggio di venerdì 20 novembre, occupando la carreggiata e tranciando alcuni cavi elettrici. I vigili del fuoco hanno rimosso la pianta ed Enel è stata avvisata per intervenire sui cavi.
Secondo la ricostruzione, la caduta è avvenuta intorno alle 15.45. L’albero occupava l’intera sede stradale, impedendo il passaggio dei veicoli. Alcuni passanti hanno dato l’allarme chiamando il 112.
Sul posto è intervenuta anche la polizia locale per gestire la viabilità.
Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese