BIELLA – Un albero è caduto in via Santuario di Oropa a Biella nel pomeriggio di venerdì 20 novembre, occupando la carreggiata e tranciando alcuni cavi elettrici. I vigili del fuoco hanno rimosso la pianta ed Enel è stata avvisata per intervenire sui cavi.

Secondo la ricostruzione, la caduta è avvenuta intorno alle 15.45. L’albero occupava l’intera sede stradale, impedendo il passaggio dei veicoli. Alcuni passanti hanno dato l’allarme chiamando il 112.

Sul posto è intervenuta anche la polizia locale per gestire la viabilità.

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