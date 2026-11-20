TORINO – Disagi alla circolazione e al trasporto pubblico oggi, venerdì 20 novembre, a Torino a causa dello sviamento di un mezzo pubblico. Un tram snodato è infatti deragliato mentre percorreva corso Duca degli Abruzzi, finendo con il carrello anteriore fuori dai binari e occupando di fatto l’intera sede tranviaria.

L’incidente ha comportato l’immediata interruzione della linea lungo il tratto interessato, rendendo necessario l’intervento dei tecnici GTT e degli agenti della Polizia Locale per gestire la viabilità, mettere in sicurezza l’area e avviare le operazioni di rimozione e rimessa su rotaia del convoglio.

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