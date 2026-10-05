Muore dopo il trapianto di cuore alle Molinette, la Procura di Torino dispone accertamenti

TORINO – La Procura di Torino ha disposto accertamenti tecnici irripetibili per chiarire le cause della morte di Raffaele Miele, 36 anni, deceduto il primo ottobre scorso all’ospedale Molinette dopo essere stato sottoposto a un trapianto di cuore. L’inchiesta, coordinata dal pm Giorgio Nicola, è al momento contro ignoti e ipotizza il reato di omicidio colposo.

Il conferimento dell’incarico ai consulenti tecnici Matteo Attisani e Alessandro Cicchini è fissato per mercoledì prossimo. La decisione della Procura arriva dopo l’esposto presentato dai familiari di Miele, assistiti dall’avvocato Francesco Petruzzi del Foro di Napoli, che chiedono di verificare eventuali responsabilità nella morte del 36enne.

In particolare, i familiari chiedono di accertare se il cuore trapiantato fosse nelle condizioni idonee e se durante le cure si siano verificati episodi di negligenza, imperizia o errori.

“La famiglia ha fatto la denuncia perché secondo loro ci sono state delle incongruenze tra quello che gli hanno dichiarato più volte i sanitari”, spiega Petruzzi all’ANSA. Il legale riferisce inoltre che i familiari si sono opposti a un’autopsia eseguita come accertamento diagnostico interno alle Molinette, chiedendo invece l’intervento della magistratura.

“Abbiamo voluto che ci fosse un’autopsia disposta dalla procura come accertamento tecnico irripetibile, non come accertamento diagnostico dello stesso ospedale fatto dai dipendenti di chi, secondo la famiglia, probabilmente aveva fatto degli errori”, afferma l’avvocato.

Petruzzi, in passato, aveva inoltre ricusato il direttore della struttura complessa di Cardiochirurgia U delle Molinette, il professor Mauro Rinaldi, quando era stato nominato consulente nella vicenda della morte del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di due anni deceduto all’ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore.

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