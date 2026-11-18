TORINO – Sei manifestazioni con corteo sono previste in Piemonte venerdì 20 novembre 2026 per lo sciopero generale proclamato dalla Cgil. Il programma pubblicato dalla Fisac Cgil indica luoghi e orari degli appuntamenti, da Alessandria a Torino. Nel capoluogo il Comune avverte che il servizio al pubblico non sarà garantito e Gtt ha comunicato le fasce protette per i trasporti.

La mobilitazione è stata proclamata per l’intera giornata lavorativa nei settori pubblici e privati, con alcune esclusioni nei trasporti. Tra le richieste del sindacato ci sono rinnovi contrattuali capaci di recuperare il potere d’acquisto dei salari e interventi contro il carovita.

Dove si svolgono i cortei in Piemonte

Il programma Fisac Cgil indica questi appuntamenti per venerdì 20 novembre:

Alessandria: ritrovo alle 8.30 in piazzetta della Lega.

ritrovo alle 8.30 in piazzetta della Lega. Asti: ritrovo alle 9 in piazza Alfieri, conclusione in piazza San Secondo.

ritrovo alle 9 in piazza Alfieri, conclusione in piazza San Secondo. Biella: ritrovo alle 9 in largo Cusano.

ritrovo alle 9 in largo Cusano. Torino: ritrovo alle 9.30 in piazza XVIII Dicembre.

ritrovo alle 9.30 in piazza XVIII Dicembre. Novara: ritrovo alle 9.45 in piazzale della Stazione, conclusione in piazza della Repubblica, detta anche piazza Duomo. Fisac indica l’iniziativa come manifestazione delle Cgil di Novara e Vercelli.

ritrovo alle 9.45 in piazzale della Stazione, conclusione in piazza della Repubblica, detta anche piazza Duomo. Fisac indica l’iniziativa come manifestazione delle Cgil di Novara e Vercelli. Cuneo: ritrovo alle 10 in piazza Torino.

Alla manifestazione di Novara sono attesi anche partecipanti dal Verbano-Cusio-Ossola. La FLC Cgil di Novara e Vco ha comunicato l’organizzazione di pullman gratuiti per raggiungere il corteo, con partenze da Domodossola, Gravellona Toce e Arona-Borgomanero.

A Torino è previsto anche un corteo studentesco autonomo, distinto dalla mobilitazione sindacale.

Salari, pensioni e costo della vita: le richieste

Nella proclamazione dello sciopero la Cgil contesta le scelte economiche e di bilancio del governo. Il sindacato chiede che i futuri rinnovi, pubblici e privati, recuperino e aumentino il potere d’acquisto delle retribuzioni, anche attraverso misure fiscali e maggiori stanziamenti per i contratti pubblici.

Tra le rivendicazioni figurano la rivalutazione delle pensioni, il contrasto alla precarietà e più risorse per sanità, istruzione, politiche sociali e casa. La Cgil chiede inoltre un confronto sulla legge di bilancio e misure per difendere l’occupazione.

Uffici e trasporti: gli avvisi per Torino

Il Comune di Torino comunica che, per effetto dello sciopero proclamato da più organizzazioni sindacali, il servizio al pubblico non sarà garantito per l’intera giornata. L’avviso non equivale a una chiusura certa di tutti gli uffici. Anche Agenzia Piemonte Lavoro avverte che i propri servizi e quelli dei centri per l’impiego potrebbero non svolgersi normalmente.

Nei trasporti aderisce allo sciopero la Filt Cgil Piemonte. Gtt ha indicato le fasce di servizio garantito: per urbano, suburbano, metropolitana e centri servizio al cliente dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15; per l’extraurbano e il bus cooperativo della linea 3971 Ciriè–Ceres da inizio servizio alle 8 e dalle 14.30 alle 17.30. Le corse partite entro la fine delle fasce garantite saranno completate.

Sull’interessamento di Gtt è emersa una controversia con la Commissione di garanzia. Il segretario della Filt Cgil Piemonte Giuseppe Santomauro ha contestato la presunta esclusione dell’azienda e confermato la partecipazione allo sciopero.

Secondo quanto comunicato da Cgil e Filt, i lavoratori delle imprese ferroviarie e del trasporto aereo sono stati esclusi dalla mobilitazione generale dopo gli interventi della Commissione di garanzia. Per i treni è però previsto un distinto sciopero nazionale, dalle 21 del 20 novembre alle 20 del 21 novembre.

Nei servizi pubblici essenziali restano previste le prestazioni indispensabili secondo le regole dei singoli settori. Per eventuali variazioni di corse e servizi è opportuno consultare gli avvisi aggiornati dei rispettivi gestori ed enti.

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