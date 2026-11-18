TORINO – Il Piemonte si è svegliato con la nebbia in pianura e si prepara a una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche differenti tra le vallate alpine e le pianure. Se sulle montagne saranno ancora possibili precipitazioni, con nevicate oltre i 1.700-2.200 metri, altrove prevarrà il sole, accompagnato da un sensibile aumento delle temperature massime soprattutto sul Piemonte occidentale e meridionale.

A delineare il quadro meteorologico è Andrea Vuolo, che segnala anche il ritorno del foehn, con venti forti o molto forti sulle Alpi e raffiche che potranno raggiungere alcune zone di pianura, in particolare tra Torinese e Cuneese.

Nuvole e nevicate sulle Alpi, più sole in pianura

La giornata sarà caratterizzata da cieli nuvolosi o molto nuvolosi sulle medio-alte valli alpine, dal Monviso all’Ossola. Qui sono attesi rovesci intermittenti di pioggia e neve tra la notte e le prime ore del mattino, con una nuova fase di precipitazioni prevista dal tardo pomeriggio.

La quota neve oscillerà indicativamente tra i 1.700 e i 2.200 metri. Le precipitazioni potranno risultare più fitte e persistenti soprattutto in alta Val Susa.

Durante la notte non si escludono piovaschi anche nei fondovalle, mentre all’alba potranno verificarsi locali pioviggini fino agli sbocchi vallivi del Pinerolese, della Val Sangone, della bassa Val Susa, delle Valli di Lanzo, del Canavese e del Biellese.

Situazione diversa sul resto del territorio regionale, dove il tempo sarà progressivamente più soleggiato. Sulle pianure occidentali e settentrionali potranno comunque transitare alcune velature.

Nebbie al mattino tra Torinese, Astigiano e Alessandrino

Un altro elemento da tenere in considerazione sarà la presenza di foschie e banchi di nebbia durante la notte e nelle prime ore del mattino.

I fenomeni potranno risultare anche fitti sulle pianure e nei fondovalle collinari del basso Torinese, dell’Astigiano, del Vercellese, del Novarese e dell’Alessandrino. Sulle pianure più orientali la nebbia potrebbe localmente persistere più a lungo.

Temperature fino a 20 gradi con il ritorno del foehn

La notizia più significativa riguarderà però l’aumento delle temperature massime pomeridiane, atteso soprattutto sul Piemonte occidentale e meridionale.

I valori potranno raggiungere localmente i 20 gradi lungo e a sud del Po, in particolare tra Cuneese, Langhe e Roero. Temperature decisamente più basse sono invece previste sulle pianure orientali, dove l’inversione termica limiterà il riscaldamento.

A favorire il rialzo termico sarà anche il ritorno del foehn. I venti soffieranno forti o molto forti da ovest sulle aree alpine, mentre sull’Appennino saranno moderati o forti da sud.

Le condizioni di vento favonico interesseranno soprattutto le valli alpine, dal Monviso al Verbano Cusio Ossola, con raffiche che potranno estendersi anche alle pianure, in particolare tra Torinese e Cuneese.

Zero termico in forte aumento verso le Alpi Marittime

Anche lo zero termico presenterà differenze significative da nord a sud della regione. Tra Torinese e Verbano si manterrà generalmente tra i 1.900 e i 2.300 metri, mentre sulle Alpi Marittime e Liguri è previsto un ulteriore rialzo, fino a raggiungere i 3.000-3.300 metri.

Un quadro che conferma la marcata differenza tra i settori alpini settentrionali, dove saranno ancora possibili precipitazioni e nevicate in quota, e quelli meridionali, maggiormente interessati dall’aumento delle temperature e dall’effetto dei venti di foehn.

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