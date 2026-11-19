TORINO – Bella serata di tennis quella di oggi, 19 novembre, all’Inalpi Arena di Torino. Le Finals continuano a regalare spettacolo. E non manca qualche sorpresa.

Come quella che arriva dal doppio: i numeri uno al mondo e campioni in carica, il finlandese Heliovaara e il britannico Patten, sono ufficialmente eliminati. Il duetto patisce nel match delle 18 la seconda sconfitta di fila (su 3 partite di questa fase a gruppi) dopo quella contro Arevalo e Pavic: questa volta a trionfare sono Arribage e Olivetti (7-6 7-6). Il duo francese vince invece la seconda partita di fila e si qualifica per le semifinali. Sulla gara hanno inciso le scarse condizioni fisiche di Patten, ma Arribage e Olivetti sono stati bravi dal canto loro a mantenere il controllo del match nei tie break.

È servita molta più fatica del previsto invece a Sascha Zverev per imporsi contro l’aitante Arhtur Fils nell’ultimo match di oggi. Il francese infatti si presenta alla sfida contro il numero uno senza timori reverenziali e con la convinzione di voler davvero rincorrere quella vittoria per due set a zero, unico risultato utile per permettergli di qualificarsi alle semifinali. Dell’intento del francese non rimane traccia a giudicare dal risultato finale: 2 a 0 per Zverev (6-4 7-6). Tuttavia, la prestazione del ragazzo non sarà dimenticata, in primis da lui stesso, che si è “gasato” più volte durante la partita, anche grazie a un pubblico tendenzialmente favorevole.

Fils parte forte, vince il primo game, ed è poi alternanza game su game con Zverev, più sornione e forse sorpreso dall’esuberanza dell’avversario, che lo costringe per ben due volte a zero punti. La qualità e la tenuta mentale del tedesco però si fanno sentire alla lunga, e dopo il vantaggio 4-3 Zverev riesce a tenere a distanza il francese e a vincere il primo set. A questo punto, prima svolta della serata: Fils sa che sarà eliminato dalla competizione. Potrebbe calare, invece non molla. Il secondo set prosegue servizio su servizio, fino a che, sotto 5-6, Zverev annulla due set point alla battuta, e costringe il francese al tie-break.

Nonostante un dolore improvviso alla gamba (non è chiaro come se lo sia procurato) il tedesco, stoico, lo gioca benissimo e si porta a casa la partita. Già qualificato prima di giocare, grazie alle due vittorie precedenti, il numero uno vince il gruppo McEnroe. Nel quale passa come secondo Shelton.

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