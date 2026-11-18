TORINO – Si chiude con un turno d’anticipo l’avventura di Flavio Cobolli alle Nitto ATP Finals 2026 all’Inalpi Arena di Torino. Nella seconda giornata del Gruppo Ivan Lendl, l’azzurro — attuale numero 6 del mondo — è stato sconfitto dallo statunitense Frances Tiafoe in due set con il punteggio di 6-7, 0-6, salutando così matematicamente ogni possibilità di accedere alle semifinali.

Dopo un primo parziale combattuto e deciso soltanto al tie-break in favore dell’americano, Cobolli ha accusato il contraccolpo cedendo nettamente nel secondo set senza riuscire a conquistare alcun game. Il doppio ko — dopo la sconfitta subita all’esordio contro Daniil Medvedev — estromette l’italiano dalla corsa al passaggio del turno, rendendo ininfluente per la classifica l’ultimo impegno del girone contro il già qualificato Carlos Alcaraz. L’altro biglietto per le semifinali del gruppo si deciderà invece nello scontro diretto tra Tiafoe e Medvedev.

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