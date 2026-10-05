Premio Marcellina Gilli 2026 a Eva Raffaella Desana

Il Premio Marcellina Gilli 2026 è stato assegnato a Eva Raffaella Desana, avvocata e professoressa ordinaria di Diritto commerciale all’Università di Torino, per il suo impegno nella promozione della parità di genere e della leadership femminile. Il riconoscimento è conferito dal Consiglio regionale attraverso la Consulta femminile regionale.Classe 1971, la professoressa Desana affianca all’attività accademica e professionale un costante lavoro sui temi dell’uguaglianza e della valorizzazione delle donne nei luoghi decisionali. Fa parte del Comitato di gestione del Cirsde dell’Università di Torino, rappresenta l’Ateneo al Tavolo regionale “Più donne nei CdA e nelle posizioni apicali” ed è responsabile del progetto di ricerca nazionale sulla parità di genere “4EGE – For an Effective Gender Equality”.Ad aprire la cerimonia è stato il presidente del Consiglio regionale Davide Nicco, che ha sottolineato come il riconoscimento testimoni il ruolo determinante delle donne nella crescita delle comunità e nello sviluppo del territorio. La consigliera segretaria Valentina Cera ha evidenziato il valore simbolico del premio nel valorizzare donne che si distinguono per competenza, determinazione e impegno.La presidente della Consulta femminile regionale Fulvia Pedani ha ricordato come il premio intenda dare visibilità all’impegno delle donne per il riconoscimento di pari dignità e opportunità, riconoscendo nella professoressa Desana una figura esemplare in questo percorso.Nel suo intervento di ringraziamento, la vincitrice ha richiamato alcune tra le più importanti figure femminili piemontesi e italiane, da Lidia Poët a Rita Levi Montalcini, sottolineando i progressi compiuti negli ultimi anni in materia di rappresentanza femminile. In particolare, ha ricordato come la presenza delle donne nei consigli di amministrazione delle società quotate sia passata dal 7,4% del 2011 al 41% di oggi.Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, le consigliere regionali Nadia Conticelli e Vittoria Nallo e il Garante regionale per i diritti degli animali Paolo Guiso.Istituito nel 2020, il premio è dedicato a Marcellina Gilli, imprenditrice e protagonista dell’associazionismo femminile piemontese, che nel dopoguerra fu tra le prime donne a guidare un’impresa metalmeccanica in Piemonte e che presiedette la Consulta femminile regionale per tre legislature.

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