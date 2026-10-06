Data Center nell’area ex ILTE di Moncalieri: per il raffreddamento quanta acqua servirà?

MONCALIERI – Il problema principale è il raffreddamento. I server destinati all’intelligenza artificiale producono infatti una quantità enorme di calore e, per evitare il surriscaldamento, il data center previsto nell’area ex ILTE di Moncalieri dovrà utilizzare sistemi di raffreddamento particolarmente efficienti. Da questa scelta dipenderà anche quanta acqua consumerà la struttura.

Il dato preciso sui consumi idrici del futuro data center, che avrà una potenza complessiva di 576 MW, non è ancora stato reso pubblico nei dettagli tecnici definitivi. Le stime per infrastrutture di queste dimensioni indicano però un possibile consumo d’acqua paragonabile a quello di un’intera città.

A sollevare il tema è stata anche un’inchiesta giornalistica di Fuori dal Coro, secondo cui l’insediamento potrebbe comportare un consumo complessivo di risorse, tra acqua ed energia, paragonabile a quello necessario per trasferire a Moncalieri l’intera popolazione di Torino.

Ma perché un data center può consumare così tanta acqua? Una delle possibilità è utilizzare le torri evaporative, un sistema di raffreddamento tradizionale che permette di contenere i consumi elettrici ma utilizza grandi quantità d’acqua, che viene dispersa nell’ambiente sotto forma di vapore.

A livello globale, un singolo grande hyperscaler che utilizza questa tecnologia può arrivare a consumare tra 3,5 e 19 milioni di litri d’acqua al giorno. Una quantità paragonabile al fabbisogno quotidiano di una cittadina tra 30 e 50 mila abitanti.

Esiste però un’alternativa: i sistemi a circuito chiuso, basati su chiller e raffreddamento ad aria. In questo caso l’acqua continua a circolare all’interno dell’impianto e non viene consumata attraverso l’evaporazione, riducendo il fabbisogno idrico quasi a zero. Il rovescio della medaglia è un maggiore consumo di energia elettrica.

Il tema non riguarda solo Moncalieri. Secondo le stime dell’Osservatorio Data Center del Politecnico di Milano, l’intero settore dei data center in Italia consuma già tra 2 e 3 miliardi di litri d’acqua all’anno.

Per il progetto di Moncalieri, indicato come il più grande data center previsto in Italia, sarà quindi decisiva la tecnologia scelta per il raffreddamento. La soluzione adottata determinerà se il principale impatto dell’impianto sarà sulle risorse idriche del territorio oppure sulla rete elettrica.

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