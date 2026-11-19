NOVARA – Una donna ha perso la vita questa mattina gettandosi da una finestra del terzo piano dell’ospedale Maggiore di Novara. Si tratta del padiglione C dell’ospedale dove si trova il reparto di chirurgia vascolare.

Il gesto estremo si è verificato intorno alle 6.30 e la donna sarebbe una paziente dell’ospedale. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine per verificare l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Al momento le notizie sono ancora frammentarie ma non ci sarebbero dubbi sulla volontarietà del gesto, seguiremo gli aggiornamenti.

Dove e come chiedere aiuto

Un’efficace prevenzione del suicidio richiede che ognuno sia a conoscenza dei fattori di rischio del suicidio e sappia come gestirli.

Pensare che una persona cara, un familiare, un amico, un collega si possa suicidare, certamente spaventa e fa sentire impotenti. Quando si conosce una persona, tuttavia, siamo spesso in grado di dire quando è in crisi, perché siamo in grado di riconoscere il suo disagio.

Ci sono molti modi in cui si può supportare. Questo sito vuole aiutare sia chi sta pensando al suicidio sia a riconoscere quando qualcuno è a rischio di suicidio e capire le azioni che si possono intraprendere per aiutarlo.

Il suicidio è un rimedio definitivo ad un problema temporaneo. Un’altra soluzione è sempre possibile!

Il dialogo è la via più concreta per poter iniziare ad aiutare chi vede la vita come un peso.

Oltre al numero di emergenza 112, puoi provare a parlarne con Telefono Amico, tutti i giorni dalle 10 alle 24 al numero 02 2327 2327 o tramite la webcallTAI gratuita all’indirizzo www.telefonoamico.net.

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