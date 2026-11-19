TORINO – Un intervento tempestivo della Polizia di Stato ha evitato una tragedia alla stazione ferroviaria di Torino Lingotto. Un ragazzo di 22 anni, che aveva contattato il numero unico di emergenza 112 manifestando l’intenzione di togliersi la vita, è stato raggiunto e messo in sicurezza dagli agenti della Polizia Ferroviaria.

L’episodio è avvenuto mercoledì 10 novembre. A gestire la chiamata è stato il personale del Compartimento Polizia Ferroviaria Piemonte e Valle d’Aosta. Il giovane aveva riferito all’operatore del Centro Operativo Compartimentale di trovarsi nella stazione di Torino Lingotto e di voler compiere un gesto estremo.

Decisivo il dialogo tra il ragazzo e l’operatore della Polfer, che ha cercato di tenerlo al telefono, intrattenendolo in una conversazione per convincerlo a desistere e guadagnare il tempo necessario all’arrivo delle pattuglie.

Gli agenti, giunti sul posto, sono riusciti a raggiungere il ventiduenne e a metterlo in sicurezza. Dopo un lungo dialogo con gli operatori, il giovane ha rinunciato al proprio proposito e si è definitivamente allontanato dai binari, accompagnato dalle pattuglie.

L’intervento e la capacità degli operatori di gestire una situazione particolarmente delicata hanno permesso di evitare conseguenze drammatiche. La Polizia di Stato ha sottolineato l’importanza della tempestività e della professionalità dimostrate dal personale, valori che caratterizzano quotidianamente il lavoro degli agenti.

Dove e come chiedere aiuto

Un’efficace prevenzione del suicidio richiede che ognuno sia a conoscenza dei fattori di rischio del suicidio e sappia come gestirli.

Pensare che una persona cara, un familiare, un amico, un collega si possa suicidare, certamente spaventa e fa sentire impotenti. Quando si conosce una persona, tuttavia, siamo spesso in grado di dire quando è in crisi, perché siamo in grado di riconoscere il suo disagio.

Ci sono molti modi in cui si può supportare. Questo sito vuole aiutare sia chi sta pensando al suicidio sia a riconoscere quando qualcuno è a rischio di suicidio e capire le azioni che si possono intraprendere per aiutarlo.

Il suicidio è un rimedio definitivo ad un problema temporaneo. Un’altra soluzione è sempre possibile!

Il dialogo è la via più concreta per poter iniziare ad aiutare chi vede la vita come un peso.

Oltre al numero di emergenza 112, puoi provare a parlarne con Telefono Amico, tutti i giorni dalle 10 alle 24 al numero 02 2327 2327 o tramite la webcallTAI gratuita all’indirizzo www.telefonoamico.net.

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