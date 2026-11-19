MAPPANO – Ha solo 14 giorni la bimba trovata in fin di vita questa mattina in un appartamento a Mappano (TO). Si trovava nel letto matrimoniale di papà e mamma, che hanno chiesto aiuto.

Sul posto il 118 di Azienda Zero. Dopo il trasporto d’urgenza all’ospedale Maria Vittoria di Torino, la piccola non ce l’ha fatta, nonostante i tentativi di rianimazione.

Da ore nella casa dove è avvenuta la tragedia ci sono i carabinieri del Sis, la Sezione Investigazioni Scientifiche. È mistero sulla morte, sarà necessaria l’autopsia, disposta dalla procura di Ivrea, per capire con precisione l’origine del decesso. Non si esclude alcuna pista.

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