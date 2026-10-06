Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 06 ottobre 2026: i numeri vincenti

Torna l’appuntamento più atteso dagli appassionati. Questa sera, martedì 6 ottobre 2026, vanno in scena le nuove estrazioni del Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto, pronte a distribuire premi e a cambiare la vita di qualche fortunato giocatore.

I riflettori sono puntati come di consueto sulla sestina vincente del SuperEnalotto, che per il concorso di oggi mette in palio un jackpot stellare di 36,6 milioni di euro.

Scopriamo insieme tutti i numeri estratti sulle dieci ruote regionali e su quella Nazionale, la combinazione vincente del SuperEnalotto e i numeri del 10eLotto in tempo reale.

Ecco i numeri del Lotto di martedì 6 ottobre 2026:

Bari:

Cagliari:

Firenze:

Genova:

Milano:

Napoli:

Palermo:

Roma:

Torino:

Venezia:

Nazionale:

I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 6 ottobre sono:

Numero oro:

Doppio oro:

Extra:

I numeri del Superenalotto del 6 ottobre 2026:

La combinazione vincente è:

Il numero Jolly è:

Il numero Superstar è:

Il Jackpot del Superenalotto: 36,6 milioni di euro.

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Lotto di giovedì 8 ottobre 2026:

I numeri ritardatari in assoluto:

Firenze: 66 (manca da 108 estrazioni)

Bari: 21 (manca da 103 estrazioni)

Torino: 25 (manca da 99 estrazioni)

Roma: 13 (manca da 94 estrazioni)

Genova: 21 (manca da 90 estrazioni)

Genova: 54 (manca da 86 estrazioni)

Nazionale: 54 (manca da 79 estrazioni)

Venezia: 68 (manca da 76 estrazioni)

Cagliari: 11 (manca da 75 estrazioni)

Milano: 84 (manca da 74 estrazioni

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto dell’8 ottobre:

87 (manca da 63 estrazioni) – 80 (da 48) – 22 (da 43) – 34 (da 41) – 21 e 88 (da 37)

I simboli estratti al Simbolotto

Cosa fare se soffri di ludopatia

Per chiedere aiuto per la ludopatia, puoi chiamare il Telefono Verde Nazionale (800 55 88 22) per informazioni e indirizzamento, rivolgerti direttamente ai SerD (Servizi per le Dipendenze) della tua ASL (es. ASLTO4 ha sedi a Chivasso, Caluso, Ciriè) per percorsi gratuiti e anonimi, o cercare supporto specifico in associazioni come il Centro Torinese di Solidarietà (CTS) per percorsi serali e di gruppo, e contattare lo sportello “Sgarbuglio” per problemi di sovraindebitamento collegati al gioco.

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