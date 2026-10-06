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Sabato 10 ottobre a Cortemilia la gara d’andata della finale della Serie A di pallapugno

In finale Nocciole Marchisio Cortemilia e Acqua San Bernardo Subalcuneo
Redazione Quotidiano Piemontese

Pubblicato

3 minuti fa

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La gara d’andata della finale della Serie A Banca d’Alba di pallapugno tra Nocciole Marchisio Cortemilia e Acqua San Bernardo Subalcuneo si giocherà sabato 10 ottobre alle ore 17 a Cortemilia. Domenica, sempre alle 17, il match di ritorno della finale di B tra Speb e Prodeo Chiusavecchia.

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