TORINO – “Non moriremo democristiani, ma islamici con la pelle scura”. Così esordisce il post social del generale Vannacci mostrando il manifesto del consigliere comunale di Torino Abdullahi Ahmed. Poi aggiunge: “Se non facciamo nulla questo è il destino dell’Occidente e dell’Italia”, concludendo con la promozione del suo nuovo libro.

Non si è fatto aspettare la risposta del consigliere della Sala Rossa: “Forse il Generale aveva bisogno di uno “sponsor al contrario” per vendere il suo libro! Ma l’Onorevole Vannacci deve ricordare che la partecipazione democratica è un diritto sacrosanto sancito dalla nostra Costituzione”.

“Non devo di certo chiedere il suo permesso per prendere parte al dibattito pubblico portando avanti le mie idee: rappresento migliaia di cittadini che nel 2021 mi hanno votato e siedo in Sala Rossa accanto a consiglieri di ogni appartenenza politica”- continua il consigliere Ahmed.

Ahmed osserva che sotto il suo post sono comparsi numerosi commenti offensivi, con insulti di matrice razzista e islamofoba. Ha ribadito la volontà di contribuire alla costruzione di una società più unita e democratica, in cui ogni persona possa sentirsi accolta e parte della comunità. Un obiettivo condiviso da migliaia di torinesi, ma distante dalla visione di chi alimenta l’odio e avvelena il dibattito pubblico.

Conclude Ahmed: “La prossima volta che l’onorevole Vannacci cercherà sponsor gratuitamente, abbia almeno la gentilezza di chiedere una collàb su Instagram”.

Sotto il post di Ahmed sono comparsi numerosi commenti di solidarietà da Ludovica Cioria, Augusto Montaruli, Maria Grazia Grippo, Luca Rolandi e Francesco Tresso.

Solo di mercoledì 18 novembre scorso è la notizia dei manifesti elettorali di Abdullahi Ahmed imbrattati con insulti razzisti.

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