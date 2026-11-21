TORINO – È stato fermato un dipendente del pub Manhattan per l’omicidio del 66enne Francesco Zangari, titolare del locale storico in Madonna di Campagna.

L’allarme era scattato intorno alle 10 di venerdì 20 novembre, quando i condomini di via Giachino hanno notato un corpo riverso a terra nel cortile retrostante la birreria e hanno chiamato il 112.

Dalle prime indagini che hanno ricostruito le ultime ore di vita di Zangari, sembra ci sia stata una discussione nel locale e poi l’aggressione a calci e pugni fino alla morte nel cortile.

Sul posto, sono giunti gli agenti della volante, del locale Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica e della Squadra Mobile. Il medico legale, durante il sopralluogo, ha rilevato politraumatismi e, dunque, la causa violenta del decesso.

L’uomo fermato è stato accompagnato in Questura e arrestato con l’accusa di omicidio pluriaggravato.

Nella notte, l’indagato è stato portato alla casa circondariale “Lorusso e Cutugno” a disposizione dell’Autorità Giudiziaria

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