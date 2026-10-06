Torino, 55enne trovato morto in casa con un colpo alla testa: arrestati moglie e nuovo compagno

TORINO – È stato trovato morto in casa, ma solo tre mesi dopo sono arrivati gli arresti. All’alba di oggi, martedì 6 ottobre, i carabinieri della Stazione Vallette e del Nucleo investigativo di Torino hanno arrestato una donna di 45 anni e un uomo di 52 anni, accusati dell’omicidio premeditato di Mikel Rroku, 55 anni. I due sono la moglie della vittima e il suo nuovo compagno.

Il corpo di Rroku era stato trovato nella mattinata di lunedì 6 luglio all’interno del suo appartamento al secondo piano di una delle palazzine Atc di via Verolengo 185, a Torino. A dare l’allarme erano stati alcuni vicini, insospettiti dal forte odore che si era diffuso nella zona.

Quando i carabinieri erano entrati nell’abitazione, avevano trovato il cadavere dell’uomo in avanzato stato di decomposizione. Gli accertamenti medico-legali avevano poi fatto emergere un elemento decisivo: una ferita alla scatola cranica compatibile con un colpo inferto con un corpo contundente.

Da quel momento erano partite le indagini per ricostruire le circostanze della morte e individuare eventuali responsabilità. L’inchiesta, coordinata dal pm Lea Lamonaca della Procura di Torino, ha portato oggi all’arresto della moglie della vittima e del suo nuovo compagno, ritenuti responsabili dell’omicidio premeditato.

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