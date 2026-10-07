Elkann scommette su Torino: “Può diventare protagonista di spazio, robotica e salute”

TORINO – Torino può giocare un ruolo sempre più importante nei settori dell’innovazione, con particolare riferimento a spazio, robotica e salute. È la convinzione espressa da John Elkann, amministratore delegato di Vento, la società di venture capital di Exor, intervenuto a Torino in occasione dell’apertura di Wave by Vento alle OGR.

Secondo Elkann, il capoluogo piemontese conserva una caratteristica che ne ha segnato la storia industriale e che potrebbe rappresentare oggi un punto di forza anche per il mondo delle startup e dell’innovazione tecnologica: la capacità di trasformare le idee in progetti concreti.

“Torino ha sempre avuto una forte spinta al futuro, con una grande abilità a inventare e passare dall’idea alla realizzazione, caratteristica che ha anche oggi”, ha sottolineato Elkann.

Quasi 100 mila studenti e un forte polo universitario

Tra gli elementi che, secondo l’amministratore delegato di Vento, possono favorire la crescita dell’ecosistema dell’innovazione torinese c’è innanzitutto la presenza di una vasta popolazione studentesca.

“In questa città ci sono quasi 100.000 studenti, molti giovani, una scuola di ingegneria e un’università importante capace di attrarre anche da fuori Italia”, ha spiegato Elkann.

Una disponibilità di competenze e giovani talenti che può diventare strategica per le imprese tecnologiche e per le nuove realtà imprenditoriali, soprattutto in settori ad alta specializzazione come la robotica, lo spazio e le tecnologie applicate alla salute.

Torino alternativa a Milano per le startup

Un altro elemento indicato da Elkann riguarda i costi e la posizione della città. Torino, ha osservato, offre condizioni favorevoli anche dal punto di vista logistico e può consentire alle nuove imprese di contenere le spese rispetto a Milano, mantenendo allo stesso tempo la vicinanza al principale polo economico italiano.

“Torino offre condizioni molto buone dal punto di vista logistico, permette di operare a costi più bassi rispetto a Milano, città che è vicina”, ha affermato.

È proprio l’insieme di università, competenze tecnologiche, giovani, infrastrutture e costi più contenuti che, nella prospettiva di Elkann, può permettere a Torino di rafforzare il proprio ruolo nel panorama italiano dell’innovazione.

L’apertura di Wave by Vento alle OGR si inserisce in questo scenario, con l’obiettivo di creare un punto di riferimento per startup, investitori e talenti e contribuire allo sviluppo dell’ecosistema tecnologico torinese.

L’intervento di Elkann, con l’impegno annunciato nello spazio e nella robotica, può essere letto com un progressivo ulteriore abbandono del mondo automotive?

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