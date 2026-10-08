C’è fiducia ma pesano i rincari: l’indagine di Confindustria sulle imprese piemontesi

PIEMONTE – Segnali positivi ma in un contesto di grande instabilità. Questo fotografa l’indagine congiunturale di Confindustria Piemonte circa le attese delle aziende piemontesi per l’ultimo trimestre del 2026. Il documento raccoglie le risposte arrivate da circa 1 200 imprese nel mese di settembre.

Salgono le attese di produzione e la propensione a investire

Si registra un clima generale di fiducia da parte delle imprese. Migliorano, rispetto al 3° trimestre dell’anno, le attese su occupazione (saldo ottimisti/pessimisti che cresce di 4.5 punti percentuali, sul +10,7%), produzione (+6,7%, +4,4 punti) e ordini totali (+5,5%, +3,9 punti). Restano negativi, ma in recupero, i saldi di export (-1,5%), penalizzato dalla difficile situazione geopolitica, e redditività (-6,1%). Continua a crescere il terziario (produzione +16,0%, ordini +15,7%), mentre l’industria torna in terreno positivo sulla produzione (+2,3%, dopo il -1,5% del terzo trimestre) pur continuando a soffrire sul fronte dei margini (-10,7%).

In salita la propensione a investire, che interessa il 74,8% delle rispondenti. Scende leggermente il ricorso alla cassa integrazione guadagni (cig), attivata dal 7,5% dei partecipanti all’indagine (-0,5 punti). Si conferma comunque uno squilibrio tra aziende di grandi dimensioni (con oltre 50 dipendenti) che esprimono attese sulla produzione più favorevoli (saldo +9,1%), rispetto a quelle più piccole, che si rivelano più caute (saldo pari a +5,6%).

Costi in aumento

All’ottimismo sul lato produttivo e degli investimenti si accompagna però una marcata crescita della preoccupazione per i costi. Il 77% delle imprese prevede infatti aumenti significativi dei prezzi dell’energia, dato in salita di 20 punti rispetto al trimestre precedente. In aumento anche le attese di rincari per materie prime e logistica e trasporti.

L’analisi per settore

Tra i settori produttivi, il manifatturiero, che rappresenta circa due terzi del campione delle imprese che hanno risposto all’indagine, torna in territorio positivo (saldo sulla produzione +2,3%, dal -1,5% dello scorso trimestre). Confindustria fa notare però che il recupero è trainato da pochi comparti, mentre i settori a più alta intensità energetica continuano a scontare gli effetti dei rincari legati alla crisi in Medio Oriente. L’industria metalmeccanica, il principale aggregato dell’industria regionale, torna a un saldo positivo per la prima volta dopo 12 trimestri. Rimangono in saldo negativo automotive (-3,0%), metallurgia (-11,9%) e i prodotti in metallo (-4,3%), comparti particolarmente esposti al costo dell’energia. Tra gli altri comparti manifatturieri spiccano le performance dell’alimentare, che segna il saldo più elevato (+21,7%, dal +5,6% dello scorso trimestre).

Segnali di ripresa arrivano dal tessile-abbigliamento, mentre il caro energia pesa sulla chimica, che scende in territorio negativo (-8,1%, dal pareggio del terzo trimestre).

Nel terziario, l’Ict registra il saldo più alto (+19,4%, in crescita di 6,3 punti). Il recupero più marcato riguarda commercio e turismo, che passa dal +1,6% al +10,8%, sostenuto dalla stagione delle festività, anche se l’inflazione in risalita e il rialzo dei tassi potrebbero frenare i consumi delle famiglie nei prossimi mesi.

«L’analisi dei dati di questa indagine congiunturale deve essere positiva nella contingenza ma non possiamo negare come i dati tendenziali contengano vari elementi di allarme, a cominciare dal costo dell’energia e dei carburanti» – dichiara Andrea Amalberto, presidente di Confindustria Piemonte – «Noi imprenditori stiamo conservando produzione e occupazione in uno scenario che però non fornisce alcuna garanzia. Perché se da un lato le forniture di materie prime sono più stabili, dall’altro il costo per riceverle è salito e si riverbera su margini e costi di produzione. Nella manovra di bilancio sarà prioritario quindi garantire piena agibilità e stabilità alle soluzioni che verranno introdotte sui prezzi di energia e carburanti, così da non fermare gli investimenti e il credito delle imprese, garantendo la competitività e lo sviluppo della nostra industria».

Quali prospettive sui temi della transizione sostenibile?

Questa edizione dell’Indagine Congiunturale contiene anche un focus tematico, in cui Confindustria Piemonte ha domandato alle imprese piemontesi quali temi della transizione sostenibile pesino di più sulla competitività del loro settore e dove abbiano scelto di concentrare il proprio impegno strategico. Ne emerge un quadro chiaro: le imprese avvertono soprattutto la pressione di fattori esterni, primo fra tutti l’instabilità geopolitica, che grava in particolare sulla manifattura e sulle aziende più presenti sui mercati esteri. È però un rischio che le imprese faticano a governare.

La risposta su cui puntano con decisione, anche guardando al futuro, è l’innovazione, considerata la leva più efficace per restare competitivi. Nei prossimi anni – sottolinea Confindustria Piemonte – crescerà l’attenzione alla dimensione aziendale e allo sviluppo di prodotti e servizi per la green economy, segno che la sostenibilità viene sempre più vissuta come un’opportunità di mercato. I temi ambientali in senso stretto, come la decarbonizzazione e l’economia circolare, restano invece ancora ai margini delle priorità, soprattutto per le imprese più piccole.

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