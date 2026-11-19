TORINO – Le occupazioni del Campus Luigi Einaudi e di Palazzo Nuovo, durate rispettivamente due settimane e una settimana, hanno provocato danni e costi di ripristino per complessivi 310.300 euro. È la stima preliminare diffusa dall’Università di Torino, sulla base dei primi sopralluoghi e della documentazione raccolta dopo la fine delle occupazioni.

La cifra comprende interventi edilizi, sostituzione di apparecchiature informatiche, pulizia, spese logistiche e attrezzature sottratte. Si tratta, precisa l’Ateneo, di una quantificazione ancora provvisoria, che potrà essere aggiornata una volta completate tutte le verifiche e gli interventi necessari.

I danni al Campus Luigi Einaudi: 154.300 euro

Per il Campus Luigi Einaudi la stima complessiva ammonta a 154.300 euro. Di questi, 135mila euro sono destinati agli interventi edilizi, mentre 11mila euro riguardano la sostituzione di apparecchiature informatiche danneggiate.

A queste voci si aggiungono 3.300 euro per interventi logistici, il cui importo è ancora provvisorio, e 5mila euro per alcune apparecchiature sottratte al laboratorio e al magazzino fotografico del terzo piano del Dipartimento di Culture, Politica e Società.

Le attrezzature sottratte erano state acquistate nell’ambito di un progetto finanziato dal Consiglio europeo della ricerca (ERC).

A Palazzo Nuovo danni per 156mila euro

La situazione di Palazzo Nuovo presenta una stima leggermente superiore, pari a 156mila euro.

La parte più consistente riguarda gli interventi edilizi, quantificati in 126mila euro, che comprendono anche il ripristino di facciate e muri. Altri 5mila euro sono stati stimati per le attrezzature informatiche danneggiate o sottratte, mentre 25mila euro riguardano le operazioni di pulizia e gli interventi logistici.

«Un ulteriore aggravio economico per l’Università»

L’Università di Torino sottolinea che le cifre sono state elaborate sulla base delle rilevazioni effettuate, della documentazione acquisita e dei preventivi per gli interventi necessari. Il conto definitivo sarà quindi determinato soltanto a conclusione dei lavori, considerando i costi effettivamente sostenuti per ripristinare gli spazi e sostituire le attrezzature.

L’Ateneo evidenzia inoltre le ricadute economiche di queste spese in una fase caratterizzata da risorse limitate e dalla necessità di contenere al massimo i costi.

«I costi imprevisti e non rinviabili per il ripristino di spazi e attrezzature indispensabili alla didattica rappresentano un ulteriore aggravio economico per l’Università», sottolinea l’Ateneo.

L’Università ha infine ringraziato il personale e le strutture coinvolte per la tempestività dei sopralluoghi e per il lavoro di verifica e quantificazione degli interventi necessari.

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