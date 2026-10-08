Ciclismo, GranPiemonte 2026: a Bra vince il francese Dorian Godon. Terzo Alberto Bettiol

BRA – La 110^ edizione della corsa ciclistica GranPiemonte disputata oggi ha visto trionfare il francese Dorian Godon (Netcompany Ineos). Per lui si è trattato della settima vittoria stagionale: Godon diventa il quarto transalpino di sempre a vincere la corsa piemontese. L’ultimo era stato Richard Virenque nel 1996.

Godon ha preceduto il danese Anthon Charmig (Uno-X Mobility) e l’italiano Alberto Bettiol (XDS Astana Team) dopo una salita finale molto accesa, in cui inizialmente Bettiol si era messo in proprio dopo aver cercato di favorire il compagno di squadra Thomas Silva (scivolato nell’ultima curva). Alle sue spalle hanno però rimontato Charmig e Godon, con il francese che ha sprintato in maniera decisiva a pochi metri dall’arrivo.

Quest’anno il percorso prevedeva la partenza da Asti e 181 km impegnativi fino al taglio del traguardo a Bra (CN).

«Il percorso di questa edizione del GranPiemonte, meno duro degli scorsi anni, mi si addiceva e quindi ero ottimista sulle mie possibilità» – le parole del vincitore – «La squadra ha lavorato tanto nel finale, portandomi all’ultima curva in terza posizione. Da lì dovevo solo spingere al massimo fino al traguardo. Con questa sono sette le vittorie stagionali in quello che è il mio nuovo team. Mi piacciono questi finali insidiosi, ce ne sono tanti nelle corse italiane ed è per questo che mi piace correre qui».

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