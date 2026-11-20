TORINO – Si erano conosciuti nella primavera del 2025, durante una domenica torinese, e avevano deciso di sposarsi dopo pochi mesi. Una storia che sembrava destinata a trasformarsi in una favola romantica e che, stando al racconto dell’uomo, sarebbe invece precipitata in una relazione fatta di tensioni, litigi, aggressioni verbali e comportamenti vessatori. Ora la vicenda è finita davanti alla Procura della Repubblica di Roma, con una denuncia presentata dal marito nei confronti della moglie.

I protagonisti sono un libero professionista romano di 52 anni e una donna torinese di 50 anni, insegnante di scuola media. La coppia si è sposata con rito civile il 23 settembre 2025, in una località nei pressi di Roma. Dopo la celebrazione delle nozze era partiti per il viaggio di nozze, ma, secondo quanto ricostruito nell’atto di denuncia-querela, i problemi sarebbero emersi praticamente da subito.

Le accuse del marito: «Umiliazioni, minacce e aggressioni»

Nella denuncia presentata attraverso il proprio legale, l’uomo racconta di aver dovuto fare i conti con un atteggiamento sempre più aggressivo e possessivo da parte della moglie. La situazione sarebbe diventata tanto difficile da convincerlo a rinunciare a una convivenza stabile. Dopo un primo periodo trascorso insieme, i due avrebbero quindi iniziato a frequentarsi soltanto occasionalmente, soprattutto durante i fine settimana.

Il rapporto, tuttavia, sarebbe progressivamente peggiorato. Tra gli episodi descritti nell’atto compaiono insulti e denigrazioni ripetute, messaggi WhatsApp inviati a qualsiasi ora, sputi in faccia, vestiti gettati fuori dalla porta durante la notte e occasioni in cui l’uomo sarebbe stato chiuso a chiave in casa, con difficoltà a uscire.

La gelosia della donna, sempre secondo la versione del querelante, avrebbe riguardato anche situazioni quotidiane. Nell’atto viene citato, per esempio, il timore che il marito potesse avere atteggiamenti di interesse nei confronti delle cassiere del supermercato o di altre donne incontrate durante le normali attività di tutti i giorni.

Il documento riporta anche alcune delle frasi che l’uomo sostiene di aver ricevuto durante le discussioni, tra cui «sei un uomo che non vale nulla, un fallito» e «mi fai schifo, meriti di morire».

Il ricorso agli specialisti e la fine della relazione

Nel tentativo di salvare il matrimonio, l’uomo avrebbe accompagnato la moglie da diversi specialisti, tra cui medici psichiatri. Secondo quanto riferito nella querela, sarebbero state prescritte terapie farmacologiche, che la donna avrebbe inizialmente seguito per poi interromperle.

La relazione si sarebbe definitivamente interrotta nel marzo 2026, dopo l’ennesima discussione particolarmente violenta.

Ma la vicenda non sarebbe finita con la separazione. Nell’agosto 2026 l’uomo sarebbe venuto a conoscenza di una denuncia presentata dalla moglie nei suoi confronti alla Procura di Roma. Le contestazioni, secondo quanto riportato nell’atto, riguardavano presunti episodi di violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia. La donna avrebbe anche sostenuto di essere stata vittima di un tentativo di avvelenamento attraverso la somministrazione di sostanze a sua insaputa.

Accuse che il marito respinge integralmente. Nella propria ricostruzione sostiene che i farmaci somministrati alla moglie fossero quelli prescritti dagli specialisti che l’avevano visitata.

La denuncia alla Procura di Roma

Un ulteriore passaggio della vicenda riguarda l’esito della precedente denuncia. Nell’atto depositato dal marito si riferisce che, dopo gli accertamenti e l’ascolto delle persone informate sui fatti, la denuncia della donna sarebbe stata archiviata per infondatezza della notizia di reato. L’uomo afferma di averne avuto conoscenza nel settembre 2026.

Il 30 ottobre 2026 ha quindi presentato a sua volta, tramite i legali di Associazione Italia, una denuncia-querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, depositata telematicamente il giorno successivo, 31 ottobre.

Le ipotesi di reato indicate nell’atto sono calunnia, maltrattamenti in famiglia e stalking. Il querelante si riserva inoltre di depositare la messaggistica WhatsApp e ulteriori elementi a sostegno della propria ricostruzione.

Una storia matrimoniale durata pochi mesi che, dalle aspettative di una nuova vita insieme, è arrivata a trasformarsi in una complessa vicenda giudiziaria. Con due versioni contrapposte dei fatti e accuse particolarmente gravi, sulle quali spetterà all’autorità giudiziaria svolgere le necessarie valutazioni.

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