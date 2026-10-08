Derthona, prima storica vittoria in BKT EuroCup: Le Mans battuto 89-83

TORTONA – La Baglietto Derthona conquista la prima vittoria della sua storia in BKT EuroCup, superando al PalaFerraris il Le Mans Sarthe 89-83 al termine di una partita combattuta e in equilibrio fino agli ultimi possessi.

Il successo arriva al termine di un finale spettacolare. A poco più di un minuto e mezzo dalla sirena, Wood firma il canestro dell’80-83 e sembra spingere i francesi verso la vittoria. Tortona reagisce però con un decisivo parziale di 9-0.

È Justin Gorham ad aprire la rimonta, prima della tripla di Hubb che, a 29 secondi dalla fine, riporta il Derthona avanti. A 18 secondi dalla sirena Gorham realizza due tiri liberi, mentre Bortolani firma il canestro che chiude definitivamente la partita. Fondamentali anche le stoppate di Jallow e dello stesso Gorham, che impediscono a Le Mans di rientrare.

Il protagonista della serata è Justin Gorham, autore di 22 punti con il 61% al tiro e un perfetto 6/6 dalla lunetta. Per lui anche 8 rimbalzi e 29 di valutazione, miglior dato della partita.

In doppia cifra per Tortona anche Hubb con 14 punti, Jallow con 13, Durham con 12 e Maddox con 10.

Con questo successo la Baglietto Derthona conquista i primi due punti nel Girone A dopo due giornate di regular season e inaugura con una vittoria il proprio cammino europeo.

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