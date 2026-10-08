Società
Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 8 ottobre 2026: i numeri vincenti
In questo articolo troverete i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto e ai numeri estratti per 10eLotto e SuperEnalotto
Torna l’appuntamento più atteso dagli appassionati. Questa sera, martedì 6 ottobre 2026, vanno in scena le nuove estrazioni del Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto, pronte a distribuire premi e a cambiare la vita di qualche fortunato giocatore.
I riflettori sono puntati come di consueto sulla sestina vincente del SuperEnalotto, che per il concorso di oggi mette in palio un jackpot di 37,4 milioni di euro.
Scopriamo insieme tutti i numeri estratti sulle dieci ruote regionali e su quella Nazionale, la combinazione vincente del SuperEnalotto e i numeri del 10eLotto in tempo reale.
Ecco i numeri del Lotto di giovedì 8 ottobre 2026:
in aggiornamento
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’8 ottobre sono:
in aggiornamento
Numero oro:
Doppio oro:
Extra:
I numeri del Superenalotto dell’8 ottobre 2026:
in aggiornamento
La combinazione vincente è:
Il numero Jolly è:
Il numero Superstar è:
Il Jackpot del Superenalotto: 37,4 milioni di euro.
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Lotto di venerdì 9 ottobre 2026:
I numeri ritardatari in assoluto:
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 9 ottobre:
in aggiornamento
I simboli estratti al Simbolotto
in aggiornamento
Cosa fare se soffri di ludopatia
Per chiedere aiuto per la ludopatia, puoi chiamare il Telefono Verde Nazionale (800 55 88 22) per informazioni e indirizzamento, rivolgerti direttamente ai SerD (Servizi per le Dipendenze) della tua ASL (es. ASLTO4 ha sedi a Chivasso, Caluso, Ciriè) per percorsi gratuiti e anonimi, o cercare supporto specifico in associazioni come il Centro Torinese di Solidarietà (CTS) per percorsi serali e di gruppo, e contattare lo sportello “Sgarbuglio” per problemi di sovraindebitamento collegati al gioco.
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