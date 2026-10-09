Nuova sede della Biblioteca Umberto Eco, relazioni dei Garanti e semplificazione amministrativa: la settimana del Consiglio regionale

La settimana a Palazzo Lascaris è stata caratterizzata dall’inaugurazione della nuova sede della Biblioteca regionale “Umberto Eco”, dall’esame delle relazioni annuali dei Garanti regionali e dall’attività delle Commissioni consiliari.L’appuntamento di maggior rilievo è stato l’inaugurazione della nuova sede della Biblioteca regionale “Umberto Eco”, che aprirà al pubblico il 14 ottobre in via Alfieri 13, negli spazi dell’ex Banco di Sicilia, a pochi passi da Palazzo Lascaris. A illustrarne caratteristiche e servizi è stato il presidente del Consiglio regionale Davide Nicco insieme ai componenti dell’Ufficio di Presidenza. La struttura, che si sviluppa su quasi mille metri quadrati, dispone di spazi per la lettura e lo studio, sale dedicate al silenzio, un’area eventi, una terrazza e un patrimonio di oltre 60mila volumi, con particolare attenzione alla storia e alla cultura del Piemonte.Nella seduta d’Aula di martedì sono state presentate le relazioni 2025 dei Garanti regionali. Al centro degli interventi il reinserimento delle persone detenute, le richieste di tutela dei cittadini in ambito sanitario, la protezione dei minori con particolare attenzione al contrasto di bullismo e cyberbullismo e le tematiche legate alla tutela degli animali e alla convivenza con la fauna selvatica nelle aree urbane.Sul fronte delle Commissioni, quella Bilancio ha espresso parere favorevole al Piano attuativo annuale per la semplificazione e l’innovazione 2026, che individua sei azioni prioritarie per l’attuazione della legge regionale “Semplifica Piemonte”, con l’obiettivo di rafforzare la capacità amministrativa degli enti e promuovere l’innovazione digitale.La terza Commissione ha invece approfondito, insieme ai rappresentanti dell’Associazione bancaria italiana, il tema della progressiva riduzione degli sportelli bancari e delle ricadute sui territori piemontesi.Infine, la Commissione Sanità ha esaminato i risultati della campagna “Itinerari della Salute”. Lo screening dermatologico gratuito promosso dalla Croce Rossa Italiana a Torino ha consentito di individuare diversi casi di patologie cutanee meritevoli di approfondimento, confermando l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce nella lotta ai tumori della pelle.

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