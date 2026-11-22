TORINO – Una discussione, probabilmente legata a questioni economiche e a stipendi non pagati, poi la violenta aggressione, proseguita anche all’esterno del locale. È morto così Francesco Zangari, 66 anni, conosciuto da tutti come Franco, titolare dello storico Manhattan Pub di via Giachino 46, a pochi passi da piazza Baldissera. Per il delitto è stato fermato Daniele Leo, 44 anni, cameriere del locale, accusato di omicidio pluriaggravato.

La discussione e l’aggressione mortale

Secondo la ricostruzione degli investigatori, Zangari e il suo collaboratore si trovavano nel pub quando è scoppiata una discussione. Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno permesso di ricostruire parte dell’accaduto: i due avrebbero iniziato a litigare, dando vita a una violenta colluttazione, proseguita anche nel piazzale esterno.

Durante l’aggressione, il titolare è caduto a terra e l’uomo che era con lui avrebbe continuato a colpirlo con calci e pugni, prima di allontanarsi. Per Zangari non c’è stato nulla da fare. Il medico legale ha ricondotto il decesso a un politrauma causato da una morte violenta.

La scoperta del corpo e l’arrivo della polizia

L’allarme è scattato venerdì mattina, poco dopo le 10, quando Angelina Siliato, sarta con un negozio accanto al pub, ha notato il corpo senza vita di Zangari e ha chiesto l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Squadra mobile, la Polizia scientifica e gli investigatori della sezione Omicidi. Le indagini, coordinate dalla pubblico ministero Lisa Iovane, si sono concentrate fin da subito sulle immagini delle telecamere e sulla ricostruzione degli ultimi momenti della vittima.

Gli accertamenti hanno portato all’identificazione di Daniele Leo, dipendente del locale, che è stato accompagnato in questura. La pm ha successivamente disposto il fermo e l’uomo è stato trasferito in carcere.

Il possibile movente: questioni economiche

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è quella di una lite legata a questioni economiche. Durante la perquisizione nell’abitazione di Leo, gli investigatori hanno trovato documenti e appunti relativi a somme di denaro che il cameriere riteneva di dover ricevere dal proprio datore di lavoro.

Un elemento che potrebbe contribuire a chiarire il movente dell’aggressione, anche se le indagini sono ancora in corso e non è stata raggiunta una conclusione definitiva.

Il fermato si è avvalso della facoltà di non rispondere

Nel pomeriggio di ieri si è svolta l’udienza di convalida del fermo davanti alla gip Alessandra Salvadori, che si è riservata la decisione. Leo, difeso dall’avvocato Edoardo Zambardi, ha scelto di non rispondere alle domande del giudice, ma ha rilasciato spontanee dichiarazioni fornendo la propria versione dei fatti.

Secondo quanto riferito dal legale, l’uomo si sarebbe detto dispiaciuto per quanto accaduto, sottolineando il rapporto personale che lo legava a Zangari, oltre a quello professionale: “Oltre che il suo titolare, era anche un amico”.

Per chiarire definitivamente la dinamica e le cause dell’aggressione saranno importanti i risultati dell’autopsia e gli accertamenti forensi sui telefoni cellulari della vittima e dell’indagato. Le indagini della Squadra mobile proseguono per ricostruire tutti gli aspetti della vicenda.

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