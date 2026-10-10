A Niella Belbo inaugurata Ca’ Balon, il museo dedicato alla pallapugno

NIELLA BELBO – E’ stata Inaugurato a Niella Belbo in Alta Langa Ca’ Balon, un nuovo spazio dedicato alla pallapugno e alla storia e alla cultura del territorio. L’inaugurazione del progetto, voluto dal Comune e sostenuto dalla Fondazione CRC, si + inserita in una giornata che vede il ritorno in Piemonte del Principe Alberto II di Monaco, in visita ai Comuni legati alla storia della dinastia Grimaldi.

Accanto al sindaco Emanuele Sottimano e al presidente della Fondazione CRC, Mauro Gola, sono intervenuti il presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo, il presidente dell’associazione Turris Piemonte, Roberto Bodrito, e il consigliere dell’Unione Montana Alta Langa, Davide Falletto.

Per la Regione Piemonte sono intervenuti il presidente Alberto Cirio, accompagnato dal consigliere regionale Daniele Sobrero, dal vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia e dall’assessore Paolo Bongioanni.

La giornata è stata caratterizzata anche dal ritorno in Piemonte del Principe Alberto II di Monaco, impegnato in una visita ufficiale a tre Comuni appartenenti alla rete dei Siti Storici Grimaldi di Monaco: Niella Belbo, Cerreto Langhe e Novello.

La rete italiana dei Siti Storici Grimaldi comprende oggi 56 Comuni distribuiti in diverse regioni. Molti sono piccoli centri che custodiscono un patrimonio storico, culturale e paesaggistico di grande valore e che trovano in questo legame con il Principato di Monaco un’opportunità per rafforzare la propria visibilità anche a livello internazionale.

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