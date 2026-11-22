LENTA – È stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Borgosesia, su disposizione della Procura di Vercelli, la salma di Giovanni Valenzisi, il ragazzo di 17 anni residente a Biella morto nello scontro stradale avvenuto intorno alle 3.30 di questa mattina a Lenta. Non si esclude che sul corpo venga eseguita un’autopsia o un altro accertamento medico-legale per chiarire le cause del decesso.

Il giovane sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo dell’Audi RS3 coinvolta nello scontro, guidata da un ventunenne, anche lui residente al Villaggio La Marmora di Biella, come altri occupanti dell’auto. Il conducente sarà indagato per omicidio stradale. Dai primi accertamenti non sarebbe emerso che fosse sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti.

Tra i quattro feriti, il più grave è un ragazzo di 15 anni, ricoverato in rianimazione all’ospedale di Novara. Gli altri due giovani, entrambi diciottenni, avrebbero riportato ferite meno gravi. Uno di loro, secondo le prime informazioni, sarebbe residente nel Salernitano e parente di almeno uno degli altri ragazzi coinvolti.

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