TORINO – Un nuovo locale firmato da Antonino Cannavacciuolo aprirà a Torino, all’ingresso principale della stazione di Porta Nuova, nei giorni che precedono il Natale. L’inaugurazione è prevista tra circa un mese. L’arrivo del nuovo esercizio è stato annunciato attraverso alcuni cartelloni pubblicitari installati nell’atrio monumentale della stazione, sulla destra per chi entra da corso Vittorio Emanuele II.

Una gastronomia con servizio al tavolo e da asporto

Il locale seguirà il format del Banco di Cannavacciuolo e non sarà un ristorante tradizionale. Si tratterà di una gastronomia aperta dalla mattina alla sera, con alcuni posti a sedere e una proposta che comprenderà caffè, piatti caldi da consumare sul posto e prodotti da acquistare e portare via.

L’annuncio è comparso anche sul profilo Instagram «antoninoilbanco», che ha anticipato l’apertura del nuovo punto vendita nella stazione torinese.

Il secondo locale di Cannavacciuolo a Torino

La nuova apertura rappresenterà il secondo indirizzo dello chef in città, dopo il Bistrot inaugurato nel 2017 in via Cosmo, nella zona della Gran Madre.

Il Banco occuperà una superficie di circa 170 metri quadrati e prenderà il posto di Vyta, la boulangerie-caffetteria che ha chiuso la scorsa estate.

Il progetto riprenderà il modello già presente all’aeroporto di Milano Malpensa, dove il format è attivo dal 2023, e a Napoli Capodichino, dove ha aperto nel 2024.

Cosa prevede il menù

La proposta sarà più informale rispetto a quella del ristorante di via Cosmo e sarà pensata anche per chi transita dalla stazione. Sarà possibile fermarsi per la colazione, uno spuntino o un pasto completo, grazie alla presenza di una cucina attiva durante tutta la giornata.

Tra le specialità previste figurano alcuni prodotti della tradizione napoletana, come sfogliatelle e babà, oltre a proposte salate come cuoppi e fiori di zucca ripieni. Sarà inoltre presente uno spazio dedicato alla vendita di prodotti dolci e salati da portare via.

Il nuovo locale si rivolgerà quindi sia ai viaggiatori in transito sia a chi frequenta quotidianamente la stazione e il centro di Torino.

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