CuneoSport
Cuneo domina 11-2 Cortemilia nella prima finale del campionato di pallapugno
La partita di ritorno si giocherà sabato 17 ottobre alle ore 14.30 a Cuneo
CORTEMILIA – La Acqua San Bernardo Subalcuneo ha battuto 11-2 la Nocciole Marchisio Cortemilia nella prima finale della Serie A Banca d’Alba di pallapugno che si è giocata a Cortemilia.
La partita di ritorno si giocherà sabato 17 ottobre alle ore 14.30 a Cuneo.
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