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Cuneo domina 11-2 Cortemilia nella prima finale del campionato di pallapugno

La partita di ritorno si giocherà sabato 17 ottobre alle ore 14.30 a Cuneo
Redazione Quotidiano Piemontese

Pubblicato

4 minuti fa

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CORTEMILIA – La Acqua San Bernardo Subalcuneo ha battuto 11-2 la Nocciole Marchisio Cortemilia nella prima finale della Serie A Banca d’Alba di pallapugno che si è giocata a Cortemilia.

La partita di ritorno si giocherà sabato 17 ottobre alle ore 14.30 a Cuneo.

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